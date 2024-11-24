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BAE'de Kayıp Haham Zvi Kogan'ın Cesedi Bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaybolan Haham Zvi Kogan'ın cesedi bulundu, İsrail vatandaşlarına seyahat uyarısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 11:54
BAE'de Kayıp Haham Zvi Kogan'ın Cesedi Bulundu

BAE'de Kayıp Haham Zvi Kogan'ın Cesedi Bulundu

İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Haham Zvi Kogan'ın ölü bulunduğunu duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ortak açıklamada, Kogan'ın cesedine BAE güvenlik güçleri tarafından ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği'nin Kogan'ın ailesiyle irtibat halinde olduğu ifade edildi. Olayla ilgili olarak BAE makamlarından henüz bir açıklama yapılmadığı da kaydedildi.

İsrail'den Seyahat Uyarısı

Kayıp Haham'ın cesedinin bulunmasının ardından, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarına BAE’ye seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda, özellikle BAE'deki İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeler, toplanma yerleri ve eğlence mekanlarından uzak durmaları gerektiği ifade edildi.

Buna ek olarak, BAE’ye seyahat eden İsrail vatandaşlarının sosyal medyada paylaşım yapmaktan da kaçınmaları istendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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