BAE'deki Haham Katillerinin Zanlıları Türkiye'de Yakalandı

BAE'deki Haham Katilleri Türkiye'de Yakalandı

İsrail/Moldova vatandaşı Haham Tzvi Kogan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) öldürülmesinin ardından, katil zanlıları Türkiye'de ele geçirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve yerel emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla gerçekleştiren bu başarılı müdahale, uluslararası işbirliğinin önemli bir örneği olarak öne çıkıyor.

Şüpheliler Türkiye'ye Kaçtı

2020 yılından bu yana Dubai'de Koşer market işleten Haham Kogan'ı öldüren Özbekistan uyruklu üç şüphelinin, cinayet sonrası ülkeden kaçtığı tespit edildi. BAE hükümeti, Türkiye'den bu katil zanlılarının yakalanması için yardım talep etti.

MİT, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde, zanlıların İstanbul'a geleceği bilgisine ulaştı. İstanbul'da inen uçağın tespit edilmesinin ardından, zanlıları taşıyan taksi adım adım takip edildi. Trafik kontrolü sırasında durdurulan takside bulunan Alimbay Tahiroviç (28), Mahmudcan Abdurrahim (28) ve Azizbek Kamiloviç (33) gözaltına alındı.

BAE'den Türkiye'ye Teşekkür

Yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından BAE'ye iade edildi. BAE Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin işbirliği ve hızlı müdahaleleri için teşekkür eden bir mesaj yayımladı. Mesajda, "(BAE) Dışişleri Bakanlığı, faillerin yakalanmasında gösterdikleri işbirliği için Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine içten teşekkürlerini sunar." ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.