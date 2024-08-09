BAE'den Gazze'de Ateşkes Çağrısına Destek

BAE, Müzakerelere Destek Verdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar ile birlikte, İsrail ve Hamas arasında gerçekleşmesi planlanan esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısına destek verdi.

Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları

BAE’nin resmi haber ajansı WAM üzerinden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyanın, arabulucu ülkelerin Gazze Şeridi’nde barışın sağlanması adına attığı adımlara dair değerlendirmeleri yer aldı. Bakan, Hamas ve İsraili 15 Ağustos tarihinde müzakerelere olumlu cevap vermeye çağırdı.

Zaman Kaybetmeden Adım Atılmalı

BAE, çatışma taraflarından hiçbirinin zaman kaybetmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Mısır, Katar ve ABD'nin Gazze'deki insani durumu düzeltmek amacıyla yürüttükleri müzakerelerdeki çabalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Ortak Açıklama ile Destek Geldi

ABD, Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının gerçekleştirilmesi amacıyla 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanmasına dair ortak bir açıklama yapmıştı.