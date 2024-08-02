BAE'den İsmail Heniyye'ye Başsağlığı Mesajı

BAE Devlet Başkanı'nın Diplomasi Danışmanından Açıklama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın diplomasi danışmanı Enver Gargaş, İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen suikastte hayatını kaybeden Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesine başsağlığı diledi.

Siyasi Suikastları Reddetme Vurgusu

Gargaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, BAE'nin siyasi suikastları ve şiddeti kesin bir dille reddettiğini ifade etti. Gargaş, "Ülkemiz, her türlü siyasi suikastı kınamaktadır," dedi.

Katar'ın Destekleyici Rolü

Heniyye’nin ailesine başsağlığı dileyen Gargaş, cenaze törenini düzenleyen Katar'ın tutumunu da övgüyle karşıladı. Heniyye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramış, daha sonra cenazesi Katar'ın başkenti Doha'da, İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen bir törenle toprağa verilmiştir.

İsrail'in Suikast İddiaları

İran ve Hamas, bu suikastın arkasında İsrail'in olduğunu iddia ederken, Tel Aviv yönetimi konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bu durum, bölgedeki siyasi gerilimleri artırmaktadır.