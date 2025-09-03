DOLAR
BAE'den İsrail'e uyarı: 'Batı Şeria'nın ilhakı kırmızı çizgimiz'

BAE, Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakının 'kırmızı çizgi' olduğunu; bunun bölgesel entegrasyonu bitirip iki devletli çözümü yok edeceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:34
Abu Dabi, ilhakın bölgesel entegrasyonu sona erdireceğini ve kalıcı barışı riske atacağını vurguladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhak edilmesinin bölgesel entegrasyonu sona erdirecek kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. Times Of Israel gazetesine konuşan BAE Özel Temsilcisi Lana Nesibe, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'yı ilhak etme gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nesibe, Batı Şeria'nın ilhakına karşı olduklarını belirterek, Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümün 'ileriye giden bir yol olarak kalması gerektiğini' söyledi. Nesibe, '(Batı Şeria'nın) İlhak, hükümetim için kırmızı çizgi. (Batı Şeria'nın ilhakı) Bu kalıcı bir barışın olamayacağı anlamına gelir. Bölgesel entegrasyon fikrinin önünü keser ve iki devletli çözümün ölüm çanı olur.' ifadelerini kullandı.

Nesibe, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını hayata geçirmesinin Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki ilişkilere zarar vereceği uyarısında bulunarak, 'Bütün ıstıraplara rağmen İsrail'e uzanan bir el var. Ancak ilhak o eli geri çekecektir.' değerlendirmesine yer verdi.

Fransa ve Belçika başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması sonrası Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini gündeme taşıdı. İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktardı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın Filistin şehirleri hariç tamamının İsrail'e ilhak edilmesi çağrısı yapmıştı. Smotrich'in ilhak edilmesini istediği bölgeler, Batı Şeria'nın yüzölçümünün yüzde 82'sini oluşturuyor.

