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BAE'den İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Tepki

BAE, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak bölgedeki gerilimin tehlikesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:05
BAE'den İsrail'in İran'a Saldırısına Sert Tepki

BAE'nin Sert Kınaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kuvvetli bir şekilde kınadı. BAE, bu saldırının ardından yaşanan gerilimin bölgedeki güvenlik ve istikrar üzerinde olumsuz etkiler yaratacağından endişe duyduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerilimin tırmanmasını önlemek için itidalin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı. Resmi haber ajansı WAM'da yer alan değinmelere göre, BAE, diyaloğun güçlendirilmesi ve uluslararası yasalara saygının mevcut krizleri çözmek için temel bir unsur olduğunu belirtti.

Diplomatik Çözüm Vurgusu

Açıklamada, anlaşmazlıkların çatışma ve gerilim dilinden uzak durarak, diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı. BAE, uluslararası ilişkilerin barışçıl bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail'in Saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına karşılık olarak, İran'daki askeri hedeflere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. İran, saldırılarda bazı askeri noktaların hedef alındığını, hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla yanıt verdiğini fakat bazı bölgelerde sınırlı hasar oluştuğunu belirtti.

Olayın Sonuçları

İsrail, bu operasyonun başarıyla tamamlandığını duyururken, İran ordusu iki askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu gelişme, bölgedeki gergin havanın daha da tırmanmasına neden olabilecek bir durum oluşturuyor.

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