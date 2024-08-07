BAE'den Sudan'a Acil İnsani Müdahale Çağrısı

BAE, Sudan İçin Acil Yardım Çağrısı Yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında bir yıldan fazla süredir devam eden iç savaşın sona ermesi ve kıtlık tehlikesinin azalması için acil insani müdahale çağrısında bulundu.

Kıtanın En Kötü Durumlarıyla Yüzleşiliyor

BAE Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da 25 milyondan fazla kişinin etkilenmesine neden olan ciddi gıda güvensizliği ve özellikle Kuzey Darfur'un Zemzem, Ebu Şok ve Selam mülteci kamplarında yaşanan durum hakkında endişelerini dile getirdi. Açıklamada, "Sudan'daki insani krizin, ateşkes sağlanmasına yardımcı olacak ve insani yardımın hızlı ulaşımını kolaylaştıracak bir müdahale gerektirdiği" belirtildi. Ayrıca, "kıtlığın savaş aracı olarak kullanılmasının kınandığı" kaydedildi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

BAE, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Sudan'daki insani felaket karşısında tüm mevcut araçları kullanmaya çağırdı. Sudan’ın batısındaki kentlerde, özellikle Faşir çevresinde, 10 Mayıs 2024'ten beri süregelen çatışmalarda insani yardımların ulaştırılması zorlaşıyor.

Sudan'daki Çatışmaların Sonuçları

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 3 Ağustos’ta, Faşir’deki Zemzem kampında kıtlığın yayıldığını bildirdi. Sudan’daki iç savaş, 30 yıl süren Ömer el Beşir yönetiminin halk ayaklanması ile devrilmesi sonrası başlayan liderlik çatışmaları neticesinde tırmandı. Haziran 2023’te başlangıç yapılan Cidde görüşmeleri ve diğer barış girişimleri maalesef sonuçsuz kalmış durumda.

Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'daki çatışmalar sonucu 18,800'den fazla insan hayatını kaybetti; 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç bulunmaktadır.