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BAE Dışişleri Bakanı, Umman, Kuveyt ve Fas'la Suriye Gelişmelerini Görüştü

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Umman, Kuveyt ve Fas mevkidaşlarıyla Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 05:08
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 05:08
BAE Dışişleri Bakanı, Umman, Kuveyt ve Fas'la Suriye Gelişmelerini Görüştü

BAE Dışişleri Bakanı, Suriye'deki Durumu Değerlendirdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Umman, Kuveyt ve Faslı mevkidaşlarıyla Suriye'deki güncel gelişmeleri görüştü. Bu önemli görüşme, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki durumu değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Görüşmede Ele Alınan Konular

BAE haber ajansı WAMda yayınlanan habere göre, Bin Zayid, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin gelişimi ve bölgesel meseleler üzerinde duruldu.

Suriye Halkının Güvenliği Üzerine Vurgular

Dışişleri Bakanları, Suriye halkının güvenliğinin sağlanması ve istikrarın teşvik edilmesi konusunun önemine dikkat çekerek, bu doğrultuda çabaların artırılması gerektiğini ifade ettiler.

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