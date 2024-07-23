BAE, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na Çadır Yardımı Gönderdi

BAE'den Gazze'ye Yardım Eli

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ordusunun saldırıları altında ağır koşullarda yaşayan Gazze Şeridi'nde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na çadır yardımı göndermiştir.

Yiğit Süvari 3 Operasyonu

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yayımlanan haber, BAE'nin 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze halkına insani yardımlar ulaştırmak amacıyla "Yiğit Süvari 3" adında bir operasyon başlattığını vurgulamaktadır. Bu operasyon, gıda ve barınak gibi acil ihtiyaçların karşılanmasını hedeflemektedir.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Yapılan Yardımlar

Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilen çadırların önemi, son dönemde yaşanan bombardıman nedeniyle artmaktadır. Habere göre, BAE, bu operasyon kapsamında şu ana kadar Gazze'ye toplamda 13 bin çadır göndermiştir.

Şiddetli Saldırılar ve Kaybı Yaşanan Hayatlar

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, 21 Temmuz Pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarını son günlerde artırdığını bildirmiştir. Gelen bilgilere göre, son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen 63 saldırıda 91 Filistinli hayatını kaybetmiş, 251 kişi yaralanmıştır. Ayrıca, kullanıldığı belirtilen kimyasal ve termal silahların neden olduğu ağır yaralanmalar, hastanelere yanmış olarak gelen hastaların oranını artırmıştır.

Derin Kriz ve Sivil Altyapının Tahribi

Mevcut durumda Nusayrat Mülteci Kampı'nda, yerinden edilme durumu da dahil olmak üzere yaklaşık 250 bin Filistinli yaşamaktadır. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk ve 10 bin 798'i kadın olmak üzere toplamda 39 bin 6 Filistinli hayatını kaybetmiştir. 89 bin 818 kişi ise yaralanmış durumdadır. Saldırılar sebebiyle hala enkaz altında birçok hayatın olduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı büyük ölçüde tahrip edilmektedir.