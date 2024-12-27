BAE, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ni Tahliye ve Yakmasını Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesini tahliye etmesini ve yakmasını şiddetle kınadı. BAE, bu durumu uluslararası insani hukukun ciddi bir ihlali olarak değerlendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Kemal Advan Hastanesinin İsrail güçleri tarafından yakılması ile hastaların ve sağlık personelinin zorla burayı boşaltmaya mecbur edilmesi kınandı. Açıklamada, "İsrail'in bu iğrenç eylemi, uluslararası insancıl hukuku ihlal eden ve Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin yok edilmesine yol açan bir uygulamadır" ifadeleriyle eleştirildi.

Ayrıca, şiddetin derhal durdurulması gerektiği ve sivillerin ile sivil kurumların hedef alınmaması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, sivillere uluslararası insani hukuk ve uluslararası anlaşmalar dahilinde tam koruma sağlanmasının önemine dikkat çekildi.

BAE, Gazze Şeridi'nde yaşanan insani krizin giderek kötüleştiğine ve sivillerin hayatını kaybetme tehlikesinin arttığına dair derin endişelerini de dile getirdi. "Uluslararası topluma, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durumu daha da kötüleştirmekten kaçınmak için her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Öte yandan, İsrail ordusunun bugün düzenlediği bir baskında, Kemal Advan Hastanesinin bazı bölümlerini ateşe vermesi dikkat çekti. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılar sonucunda, yaklaşık 45 bin 436 Filistinli hayatını kaybederken, 108 bin 38 kişi de yaralandı. Enkaz altında hala birçok insanın olduğu bildiriliyor.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivil altyapının büyük zarar gördüğü belirtiliyor.