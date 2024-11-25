BAE, İsrailli Haham Zvi Kogan'ın Katil Zanlılarını Açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Moldova uyruklu İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldürülmesine ilişkin katil zanlılarının kimliğini resmi olarak açıkladı.

BAE resmi ajansı WAM tarafından yayımlanan habere göre, yetkili güvenlik makamları, Kogan'a yönelik cinayeti işlemekten gözaltına alınan 3 zanlının kimlikleri üzerinde durdu. Öne çıkan açıklamada, "Moldova vatandaşı Zvi Kogan'a yönelik cinayeti işlemekten gözaltına alınan 3 zanlı hakkında, soruşturmanın tamamlanması için Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilmeye hazırlık amacıyla ön soruşturma başlattı" ifadeleri kullanıldı.

Zanlıların Kimlikleri

İsrailli Haham'ın cinayetinde rolü olduğu belirtilen zanlılar; Olimbi Tohiroviç (28), Mahmud John Abdurrahim (28) ve Azizi Kamilovich (33) olarak kaydedilen Özbek uyruklu kişilerdir.

Kogan'ın Cesedinin Bulunması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım 2024 tarihinden beri kayıp olan Kogan'ın cesedinin BAE'de bulunduğunu duyurdu. Bu bilgi, hem aile hem de kamuoyu için büyük bir şok etkisi yarattı.

İsrail'in Seyahat Uyarısı

Haham Zvi Kogan'ın ölümünün ardından, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkenin vatandaşlarına BAE’ye zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Yayımlanan uyarıda, BAE'de bulunan İsrailli vatandaşların, "İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeleri, toplanma yerlerini ve eğlence mekanlarını ziyaret etmekten kaçınmaları" gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.