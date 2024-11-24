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BAE, İsrailli Haham Zvi Kogan'ın Ölümünü Doğruladı: 3 Fail Gözaltında

BAE’de kayıp olan İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldüğü doğrulandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 23:42
BAE, İsrailli Haham Zvi Kogan'ın Ölümünü Doğruladı: 3 Fail Gözaltında

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkede ikamet eden İsrailli Haham Zvi Kogan'ın öldüğünü doğrulayarak, olayla bağlantılı 3 failin gözaltına alındığını açıkladı.

BAE İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, 21 Kasım 2024'ten bu yana kayıp olan Kogan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "Kimlik belgelerine göre Moldova uyruklu olan Zvi Kogan'ın ölümüyle ilgili olarak 3 failin hızlı bir şekilde gözaltına alındığı" vurgulandı.

BAE yetkilileri, toplum güvenliğini tehdit eden her türlü faaliyete karşı sert bir mücadele yürütüleceğini belirtti. Ayrıca, olayın tüm detaylarının soruşturmanın tamamlanmasının ardından açıklanacağı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptıkları ortak açıklamada, Kogan’ın cesedine ulaşıldığını ve kayıp olan Haham’ın ölümünün doğrulandığını aktardı.

Haham Zvi Kogan'ın 21 Kasım'dan beri kayıp bulunmasının ardından, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, vatandaşlarına BAE’ye zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Konsey, BAE'de yaşayan İsrail vatandaşlarına, İsrail ve Yahudi nüfusuyla özdeşleşmiş işletmeleri, toplanma yerlerini ve eğlence mekanlarını ziyaret etmekten kaçınmalarını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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