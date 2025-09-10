BAE, Katar Saldırısı Sonrası İsrailli Firmaların Dubai Savunma Konferansına Katılımını Yasakladı

Yediot Aharonot: Bildirim İsrail Savunma Bakanlığı ve firmalara iletildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının ardından, İsrailli firmaların Dubai'de düzenlenecek savunma konferansına katılımını yasakladı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, BAE bu sabah İsrail Savunma Bakanlığı'na bir bildirim gönderdi. Bildirimde, İsrailli firmaların Kasım ayında Dubai'de yapılacak savunma konferansına katılamayacağı açıklandı.

Gazete ayrıca BAE'nin gönderdiği bildirimin doğrudan İsrailli savunma firmalarına da iletildiğini kaydetti.

Tel Aviv yönetimi, söz konusu kararın arkasında güvenlik gerekçelerinin bulunduğunu ileri sürdü. Buna karşın adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililer, BAE'nin kararının dün Katar'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan saldırıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Hamas, lider kadronun saldırıdan sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Söz konusu gelişme, bölgedeki diplomasi ve savunma ilişkilerine ilişkin yeni bir gerilim olarak değerlendiriliyor.