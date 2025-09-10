BAE, Katar Saldırısı Sonrası İsrailli Firmaların Dubai Savunma Konferansına Katılımını Yasakladı

BAE, Katar'daki saldırı sonrasında İsrailli firmaların Kasım'daki Dubai savunma konferansına katılmasını yasakladı; bildirim İsrail Savunma Bakanlığı ve firmalara iletildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 16:58
BAE, Katar Saldırısı Sonrası İsrailli Firmaların Dubai Savunma Konferansına Katılımını Yasakladı

BAE, Katar Saldırısı Sonrası İsrailli Firmaların Dubai Savunma Konferansına Katılımını Yasakladı

Yediot Aharonot: Bildirim İsrail Savunma Bakanlığı ve firmalara iletildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırının ardından, İsrailli firmaların Dubai'de düzenlenecek savunma konferansına katılımını yasakladı.

Yediot Aharonot gazetesinin haberine göre, BAE bu sabah İsrail Savunma Bakanlığı'na bir bildirim gönderdi. Bildirimde, İsrailli firmaların Kasım ayında Dubai'de yapılacak savunma konferansına katılamayacağı açıklandı.

Gazete ayrıca BAE'nin gönderdiği bildirimin doğrudan İsrailli savunma firmalarına da iletildiğini kaydetti.

Tel Aviv yönetimi, söz konusu kararın arkasında güvenlik gerekçelerinin bulunduğunu ileri sürdü. Buna karşın adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililer, BAE'nin kararının dün Katar'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan saldırıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Hamas, lider kadronun saldırıdan sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Söz konusu gelişme, bölgedeki diplomasi ve savunma ilişkilerine ilişkin yeni bir gerilim olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
4
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
5
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
6
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 15 bin 878 Hap Ele Geçirildi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek