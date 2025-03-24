BAE, Kudüs'teki Makassed Hastanesi'ne 64,5 Milyon Dolar Destek

BAE'den Makassed Hastanesi İçin Önemli Destek

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Makassed Hastanesi için 64,5 milyon dolar değerinde mali destek sağladığını duyurdu. Bu destek, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan tarafından verildi.

Finansmanın Amaçları

Söz konusu mali yardım, hastanenin operasyonel faaliyetlerini desteklemek, sağlık personelini güçlendirmek ve hastane tesislerini modernize etmek amacıyla tahsis edildi. BAE Uluslararası Yardım Ajansı Başkanı Tarık Ahmed el-Amiri, bu hastanenin kalp ameliyatları, çocuk ve ortopedi klinikleri gibi birçok alanda önemli sağlık hizmetleri sunduğunu vurguladı.

DSÖ ile Koordineli Çalışma

Uluslararası İnsani İşler Konseyi Başkanı Ziyab bin Muhammed bin Zayid, bu desteğin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile koordineli bir şekilde sağlandığını belirtti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, BAE'nin sağladığı desteğin hastanenin temel ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacını karşılayacağına dikkat çekti.

Makassed Hastanesi'nin Güncel Durumu

Doğu Kudüs’te 1968 yılında 20 yatak kapasitesiyle hizmet vermeye başlayan Makassed Hastanesi, şu anda 250 yatak kapasitesine ulaşmış durumda. Hastanede yaklaşık 950 tıbbi ve idari personel görev yapmaktadır.