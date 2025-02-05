BAE, Trump'ın Filistinlileri Tehcir Planını Reddetti

BAE'den Trump'a Yanıt

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını kesin bir dille reddetti. BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE’nin Filistin halkının haklarının korunmasına ilişkin tarihsel tutumuna vurgu yapıldı.

Filistin Halkının Hakları

Açıklamada, Filistin halkının vazgeçilmez haklarına yönelik her türlü ihlalin ve bu halkı yerinden etme girişimlerinin kabul edilmediği belirtildi. BAE, İsrail’in yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerinin, barış fırsatlarını ortadan kaldırdığına dikkat çekerek, bu durumun İsrail-Filistin sorununu çözüp egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak bir siyasi ufkun oluşmasına engel olduğunu vurguladı.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını açıklamıştı. Trump, Gazze'nin tamamen yerle bir olmuş bir alan olduğunu belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmelerinin daha iyi olacağını savundu.

ABD Başkanı ayrıca, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız," ifadelerini kullanmıştı.