DOLAR
35,89 0%
EURO
37,36 0,05%
ALTIN
3.303,79 0,04%
BITCOIN
3.495.379,57 0,14%

BAE, Trump'ın Filistinlileri Tehcir Planını Reddetti

BAE, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını reddetti ve Filistin halkının haklarının korunmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 23:59
BAE, Trump'ın Filistinlileri Tehcir Planını Reddetti

BAE'den Trump'a Yanıt

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını kesin bir dille reddetti. BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, BAE’nin Filistin halkının haklarının korunmasına ilişkin tarihsel tutumuna vurgu yapıldı.

Filistin Halkının Hakları

Açıklamada, Filistin halkının vazgeçilmez haklarına yönelik her türlü ihlalin ve bu halkı yerinden etme girişimlerinin kabul edilmediği belirtildi. BAE, İsrail’in yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerinin, barış fırsatlarını ortadan kaldırdığına dikkat çekerek, bu durumun İsrail-Filistin sorununu çözüp egemen bir Filistin devletinin kurulmasına yol açacak bir siyasi ufkun oluşmasına engel olduğunu vurguladı.

Trump'ın Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'yi devralma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planını açıklamıştı. Trump, Gazze'nin tamamen yerle bir olmuş bir alan olduğunu belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmelerinin daha iyi olacağını savundu.

ABD Başkanı ayrıca, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız," ifadelerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
2
Yüzme ile Hayallerine Yüzüyor: Yusuf Efe Milli Takım Hedefinde
3
Kocaeli'de İş İnsanı Nurhan Ör'ün Cinayeti: Altı Sanığın Yargılaması Devam Ediyor
4
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Bolu'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
6
Samsun'daki İş Kazası: Gözaltındaki Üç Şüpheli Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
7
6 Şubat 2025: Türkiye'de Deprem Anmaları ve Siyasi Faaliyetler

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda