BAE ve Almanya Dışişleri Bakanları Ortadoğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

BAE ve Almanya Dışişleri Bakanları Ortadoğu Görüşmesi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Ortadoğu bölgesindeki güncel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.
Bölgesel ve Uluslararası Gelişmelere Dikkat
Görüşmede, iki bakan bölgesel ve uluslararası durumu değerlendirdi ve bu konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.
İşbirliği Alanları
BAE ve Almanya, ekonomi, ticaret, enerji ve iklim gibi çeşitli alanlarda işbirliğini artırma konusunda fikir birliğine vardı.
Gaz Tedarik Anlaşması
Geçen Mart ayında, BAE’ye ait ADNOC Gas şirketi ile Almanya arasında, 2028 yılından itibaren 15 yıl boyunca yılda bir milyon ton sıvılaştırılmış gaz tedarikine yönelik bir ön anlaşma imzalandığı belirtilmişti.