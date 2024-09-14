BAE ve Almanya Dışişleri Bakanları Ortadoğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

BAE ve Almanya Dışişleri Bakanları Ortadoğu Görüşmesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Ortadoğu bölgesindeki güncel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Bölgesel ve Uluslararası Gelişmelere Dikkat

Görüşmede, iki bakan bölgesel ve uluslararası durumu değerlendirdi ve bu konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

İşbirliği Alanları

BAE ve Almanya, ekonomi, ticaret, enerji ve iklim gibi çeşitli alanlarda işbirliğini artırma konusunda fikir birliğine vardı.

Gaz Tedarik Anlaşması

Geçen Mart ayında, BAE’ye ait ADNOC Gas şirketi ile Almanya arasında, 2028 yılından itibaren 15 yıl boyunca yılda bir milyon ton sıvılaştırılmış gaz tedarikine yönelik bir ön anlaşma imzalandığı belirtilmişti.