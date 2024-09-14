DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.052.425,42 -1,05%

BAE ve Almanya Dışişleri Bakanları Ortadoğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

BAE ve Almanya Dışişleri Bakanları, Ortadoğu'daki son durumu ve ikili ilişkileri görüştü.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 04:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 04:01
BAE ve Almanya Dışişleri Bakanları Ortadoğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi

BAE ve Almanya Dışişleri Bakanları Ortadoğu Görüşmesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Ortadoğu bölgesindeki güncel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Bölgesel ve Uluslararası Gelişmelere Dikkat

Görüşmede, iki bakan bölgesel ve uluslararası durumu değerlendirdi ve bu konularda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

İşbirliği Alanları

BAE ve Almanya, ekonomi, ticaret, enerji ve iklim gibi çeşitli alanlarda işbirliğini artırma konusunda fikir birliğine vardı.

Gaz Tedarik Anlaşması

Geçen Mart ayında, BAE’ye ait ADNOC Gas şirketi ile Almanya arasında, 2028 yılından itibaren 15 yıl boyunca yılda bir milyon ton sıvılaştırılmış gaz tedarikine yönelik bir ön anlaşma imzalandığı belirtilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BAE ve Almanya Dışişleri Bakanları Ortadoğu'daki Gelişmeleri Değerlendirdi
2
Beyoğlu'nda Özel Halk Otobüsünde Yangın
3
Küçükçekmece'de İzinsiz Giriş
4
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Eygi'nin Ölümüne İlişkin Önemli Açıklamalar
5
Fas'ta Kenevir Kullanımı İçin Yasallaştırma Adımları Hız Kazanıyor
6
Muş'ta İki Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
7
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor