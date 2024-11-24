BAE ve Endonezya'dan Tarihi Anlaşmalar: İşbirliği Alanları Genişliyor

BAE ve Endonezya Seal New Agreements to Expand Collaboration

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Endonezya, kamu ve özel sektör işbirliğini güçlendirmek amacıyla bir dizi önemli anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı. BAE resmi ajansı WAM tarafından bildirilen habere göre, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ve beraberindeki heyet, Abu Dabi'deki Vatan Sarayı'nda düzenlenen törenle bu anlaşmaları imzaladı.

BAE Enerji Bakanı Suheyl bin Muhammed El-Merzui ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını genişletmek amacıyla teknoloji, yenilenebilir enerji, sağlık, kültür, turizm, madencilik, altyapı, yatırım, uluslararası denizcilik ve hükümet modernizasyonu konularında mutabakatlar imzaladı.

İmza törenine BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto da katıldı. Al Nahyan, Subianto'nun göreve geldikten sonra ülkesini ziyaret eden ilk lider olduğuna dikkat çekerek, "İlişkileri iki ülke ve halkların menfaati için daha ileri seviyeye taşımak adına işbirliğini geliştirmeyi konuştuk," şeklinde açıklamada bulundu.

Al Nahyan, iki ülke arasında mevcut sağlıklı ilişkileri ve son yıllardaki kalkınma ilerlemelerini vurguladı. Ayrıca, 2022 yılında petrol dışı ticaret hacminin %12 artarak 4,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. BAE ve Endonezya, karşılıklı ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Endonezya Devlet Başkanı Subianto, imzalanan anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu işbirliklerinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti. Görüşmelerde, liderler bölgesel ve uluslararası öneme sahip meseleleri de ele aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.