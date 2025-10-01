BAE ve İngiltere Gazze'de Ateşkese Destek Teyit Etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İngiltere, Gazze'de ateşkes amacıyla başlatılan her türlü girişim ve çabayı desteklediklerini teyit etti. Haber, BAE resmi haber ajansı WAM tarafından duyuruldu.

Görüşme ve ele alınan konular

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda ilerletme olanakları ele alındı. Görüşmede ayrıca Orta Doğu'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular tartışıldı.

Taraflar, Gazze Şeridi'nde ateşkesi sağlayacak ve insani yardımların girişini garantileyecek her türlü girişim ve çabaya destek verdiklerini yineledi.

ABD'nin planı ve tarafların tutumu

Beyaz Saray, 29 Eylül'de, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabulü halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek desteğini açıklamıştı. Ayrıca Katar ve Mısır'ın, Trump'ın Gazze planını Hamas'a ilettiği bildirildi.