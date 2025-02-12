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BAE ve Irak İki Devletli Çözümü Vurguladı: İsrail-Filistin Gerilimi için Umut Var mı?

BAE ve Irak liderlerinden iki devletli çözüm vurgusu ile Orta Doğu'da kalıcı barış çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:59
BAE ve Irak İki Devletli Çözümü Vurguladı: İsrail-Filistin Gerilimi için Umut Var mı?

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Cemal Reşid, Orta Doğu'da kalıcı barışın yolunun İsrail ile Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.

BAE’nin resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Reşid, Abu Dabi'deki resmi ziyareti sırasında Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, Orta Doğu'daki güncel gelişmeler ve bölgesel, küresel meseleler kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Barış İçin Diplomatik Çabalar Önemli

Taraflar, iki devletli çözüme dayalı kapsamlı ve kalıcı barış yolunun açık bir şekilde belirlenmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, bölge halklarının güvenlik, istikrar ve kalkınma hedeflerine ulaşmaları için diplomatik çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Reşid ile Al Nahyan’ın bu samimi vurgusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkını Mısır ve Ürdün gibi diğer ülkelere göç ettirip bu bölgeyi ele geçirmeyi amaçlayan planına karşı, Arap ve uluslararası toplumdan gelen tepkilerin artığı bir dönemde dikkat çekti.

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