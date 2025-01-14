BAE ve Malezya'dan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması

BAE ve Malezya, ticareti artırmak amacıyla Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladı. Anlaşmanın detayları belli oldu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:56
BAE ve Malezya'dan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması

BAE ve Malezya Uzun Süreli Bir Ortaklık İçin Anlaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Malezya, ticareti artırmayı ve özel sektör iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, her iki ülkede yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde yeni yatırım fırsatları oluşturmayı hedefliyor.

Resmi İmzalar Atıldı

BAE’nin resmi haber ajansı WAM’a göre, anlaşma, Abu Dabi Ulusal Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. İmzalanma törenine BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zaid Al Nahyan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim katıldılar. BAE Dış Ticaret Bakanı Dr. Sani bin Ahmed ez-Zeyudi ve Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Zafrul Aziz tarafından imza altına alınan anlaşmanın, iki ülkenin ekonomilerini güçlendireceğine vurgu yapıldı.

Ekonomik Potansiyel ve İş Birliği

Devlet Başkanı Al Nahyan, “Hızla büyüyen ekonomisi ve ticareti destekleyen politikalarıyla Malezya, Güneydoğu Asya’da hayati öneme sahip bir ortaktır. Anlaşma, ana sektörlerde işbirliğimizi derinleştirmeyi, tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve iki ülkede özel sektör için yeni büyüme kapıları açmayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

Ticaret Hacmi ve Beklentiler

BAE Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılında Malezya ile petrol dışı ticaret hacmi 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024'ün ilk dokuz ayında ise bu rakam 4 milyar dolara ulaştı. Malezya'nın Arap dünyasındaki en büyük ticaret ortağı olan BAE, Malezya’nın Arap ülkeleriyle olan ticaretinin yüzde 32'sini oluşturuyor.

Daha Önceki Anlaşmalar

BAE, daha önce de Hindistan, Kamboçya, Endonezya ve Türkiye ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları imzalamıştı. Bu yeni anlaşmanın, BAE ile Malezya arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirmesi bekleniyor.

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