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BAE ve Suriye Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Suriye mevkidaşıyla ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:00
BAE ve Suriye Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Güçlendirme Üzerine Görüştü

BAE ve Suriye Dışişleri Bakanları Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

BAE haber ajansı WAM tarafından yapılan habere göre, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yolları tartışıldı. Bakan Bin Zayid, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin önemine vurgu yaptı ve ülkesinin Suriye'ye kapsamlı bir geçiş sürecine ulaşması için tüm destekleri vereceğini dile getirdi.

Ayrıca, Bin Zayid, telefon görüşmesinde BAEsinin müreffeh bir gelecek için kardeş Suriye halkına iyimserliğin yeniden kazandırılması konusundaki önemine inandığını aktardı.

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