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BAE ve Suudi Arabistan'dan İsrail'in Harita Paylaşımına Sert Tepki

BAE, Suudi Arabistan ve Arap Birliği, İsrail'in bölge haritasını yayınlamasını kınayarak, uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:55
BAE ve Suudi Arabistan'dan İsrail'in Harita Paylaşımına Sert Tepki

İsrail'den Tartışmalı Harita Paylaşımı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Bilad-ı Şam ülkeleri olarak tanımlanan Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarını kendi "tarihi sınırları" içinde gösteren bir harita yayımladı. Bu durum, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Arap Birliği tarafından sert bir şekilde kınandı.

BAE'den Açıklama

BAE Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, "uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal eden provokatif uygulamaların" kabul edilemeyeceğini belirtti. İsrail hükümetine bağlı hesapların yayınladığı haritaların, işgal altındaki Filistin topraklarının yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye’nin belirli bölgelerini de kapsadığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın Tepkisi

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise, yaptığı açıklamada, İsrail'in paylaştığı harita ve iddiaları reddettiklerini dile getirdi. Açıklamada, bu tür radikal iddiaların uluslararası normları ihlal etmekte olduğunu vurgulayarak, "Bu tür güçlendirici ifadeler, işgal makamlarının niyetlerinin bir yansımasıdır" denildi.

Arap Birliği'nin Değerlendirmesi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt da tepki göstererek, "İsrail hükümetinin bu tavrının aşırı sağcılık ve dini takıntılar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini" belirtti.

Bölgesel Barışın Önemi

Açıklamalarda, Orta Doğu'da barış sürecinin ilerletilmesi ve iki devletli çözüm ile bağımsız bir Filistin devletinin tesis edilmesi için uluslararası çabaların desteklenmesi gerektiği vurgulandı. İlgili taraflar, yasadışı uygulamalara son verilmesi gerektiğini ve bu tutumların bölgedeki barışa tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

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