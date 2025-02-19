Baerbock: Avrupa'da Kalıcı Barış İçin Avrupa'nın Rolü Şart

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Avrupa'da kalıcı barışın Avrupa ile sağlanabileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:57
Baerbock: Avrupa'da Kalıcı Barış İçin Avrupa'nın Rolü Şart

Baerbock: Avrupa'da Kalıcı Barış İçin Avrupa'nın Rolü Şart

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ABD ile Rusya arasında Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirilen görüşmelerde Avrupa ülkelerinin yer almasını eleştirerek, "Avrupa'da kalıcı barış ancak Avrupa ile sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada Avrupa'nın güvenliği için kritik bir dönüm noktasında bulunduklarını belirterek, Ukrayna'nın geleceği için kalıcı bir barış sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Rusya'ya yeni bir savaş hazırlığı için fırsat tanıyacak "sahte bir barışın" hem Ukrayna'ya hem de Avrupa ve ABD'ye zarar vereceğini savunan Baerbock, Atlantik'in diğer tarafından gelen farklı seslere rağmen soğukkanlılıkla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın Rolü ve Güvenli Durum

Baerbock, Avrupa'nın öneminin göz ardı edilmesinin Rusya'nın çıkarına olacağının altını çizerken, ABD yönetimi karşısında kararlı bir duruş sergilemenin gerekliliğini ifade etti.

Yalnızca Avrupa'nın gücünü artırma çabalarıyla Ukrayna ve nihayetinde Avrupa'nın barışına ulaşmanın mümkün olacağını dile getiren Baerbock, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı 16. yaptırım paketi üzerinde anlaştığını duyurdu.

Ukrayna'ya askeri destek konusunda Avrupa'nın ortak hareket edeceğini belirten Baerbock, AB'nin topçu silahları, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları için milyar avroluk büyük bir yardım paketini hazırladığını açıkladı.

Bunun yanı sıra, "Ancak AB olarak burada durmamalıyız. İkili düzeyde de Ukrayna'ya sağladığımız yardımları artıracağız ve bunun için bütçede düzenlemeler yapmak zorunda kalacağız, istesek de istemesek de," dedi.

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