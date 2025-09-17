Baerbock: Filistin İçin Tek Yol İki Devletli Çözüm

BM Genel Kurul toplantıları öncesi Genel Merkez'de açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Başkanı Annalena Baerbock, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kalıcı bir barış, güvenlik ve onur içinde yaşamasını sağlamanın tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu belirtti.

Baerbock, gelecek hafta başlayacak BM Genel Kurul toplantıları kapsamında BM Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Filistin sorununun barışçıl çözümü ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için üst düzey uluslararası bir konferans düzenleyeceklerini söyledi.

Baerbock, bu girişimi değerlendirirken, "Bu, İsrail-Filistin sorununun bitmeyen savaş, sürekli işgal ve terörle çözülemeyeceği gerçeğini ele almak için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

Gazze'de artarak devam eden İsrail saldırılarına ilişkin görüşlerini de paylaşan Baerbock, bu saldırıları "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

BM'nin Gazze'deki saldırıları durduramamakla eleştirildiği yönündeki bir soruya Baerbock şu yanıtı verdi: "BM'nin, Genel Kurul'da, Güvenlik Konseyi'nde alınan kararlardan çok daha fazlası olduğunu asla unutmamalıyız. Son 2 yıldır BM olmasaydı Gazze'de insani yardımlar olur muydu?"

Almanya Dışişleri Bakanlığı döneminde yaptığı bazı açıklamalar nedeniyle eleştirilen Baerbock, sözlerinin "kırpıldığını" savunarak uluslararası insancıl hukuku vurguladı: "Uluslararası insancıl hukukun sivillerin ve sivil altyapının korunmasını gerektirdiği apaçık ortadadır. Her zaman korunmaları gerekir. Geçmişteki konuşmalarımda da bu konuda çok nettim."

Baerbock'un daha önceki tartışmalı konuşması, 7 Ekim 2023’te Gazze'de başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla Alman Federal Meclisi'nde 10 Ekim 2024’te yaptığı oturumda gündeme gelmişti. O konuşmada Baerbock, "Meşru müdafaa elbette sadece teröristlere saldırmak değil, onları yok etmek anlamına gelir." demiş ve Hamas'ın sivillere ait alanlara saklandığını iddia etmişti.

Baerbock ayrıca, "Bu nedenle BM'ye sivil alanların da teröristler tarafından kötüye kullanıldığı için koruma statüsünü kaybedebileceğini açıkça ifade ettim." ifadelerini yineledi.