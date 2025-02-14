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Baerbock: Ukrayna'da Sözde Barışla Hiçbir Şey Kazanılamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna'da gerçek barışın sağlanabilmesi için tüm tarafların dahil olmasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:39
Baerbock: Ukrayna'da Sözde Barışla Hiçbir Şey Kazanılamaz

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna'da süregelen çatışmaların sona ermesi için yapılacak olası müzakerelere dair “Ukraynalıların ve Avrupalıların dahil olmadığı sözde bir barışla hiçbir şey kazanılamaz” şeklinde açıklama yaptı.

Bugün başlayan Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Baerbock, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki olası diyalogları değerlendirerek, yürütülecek müzakerelerin sonuçlarının Ukrayna'nın egemenliğini koruyan ve Putin Rusya’sının Avrupa barışını bir daha asla tehdit etmemesini sağlayacak sürdürülebilir bir barış çözümü bulması gerektiğini ifade etti.

Baerbock, sözde bir barışın kalıcı güvenlik sağlamayacağını belirterek, “Ukraynalıların ve Avrupalıların dahil olmadığı sözde bir barış, ne Ukrayna halkına, ne de Avrupa'daki bizlere ne de ABD'ye kalıcı güvenlik getirmeyecektir” dedi. Bu bağlamda, konunun Münih’te uluslararası ortaklarla yoğun bir şekilde ele alınması gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın güvenliği için daha fazla sorumluluk almak gerektiğini kaydeden Baerbock, “Varoluşsal tehdit göz önüne alındığında, barış ve refahımızın güvence altına alınması için büyük bir ortak çabaya ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.

Baerbock, barışın ancak güçle geleceğini savunarak, Ukrayna'ya yönelik sıkı ve uzun vadeli güvenlik garantileri, güçlü bir NATO ile Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinde ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Avrupa ve Almanya'nın askeri, insani ve mali destekle Ukrayna'nın yanında durduğunu hatırlatan Baerbock, bugüne kadar Avrupa'dan Ukrayna'ya toplam 134 milyar avronun üzerinde destek sağlandığını, bunun da yaklaşık 44 milyar avrosunun Almanya'dan geldiğini vurguladı.

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