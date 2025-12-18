DOLAR
Bafra'da Hakim ve Savcı Lojman Projesi Tamamlandı

Adalet Bakanlığı'nın Bafra'da hakim ve Cumhuriyet savcıları için hayata geçirdiği 9 dairelik lojman projesi tamamlanarak teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 11:59
Proje Süreci

Adalet Bakanlığı tarafından Bafra’da görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının konut ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen lojman projesi tamamlanarak teslim edildi.

Kurumsal misyon, strateji ve politikalar doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması esas alınarak yürütülen çalışmalar kapsamında Bafra’daki konut ihtiyacına yönelik lojman alım kararı alındı. Yapılan araştırma ve değerlendirmelerin ardından 24 Şubat 2025 tarihinde bir firma ile 9 dairelik anahtar teslim sözleşme imzalandı.

Teslimat ve Etki

İnşaat süreci, bakanlık yetkililerinin gözetiminde titizlikle takip edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından lojmanlar teslim alındı ve projenin Bafra’da görev yapan hâkim ve savcıların konut ihtiyacını önemli ölçüde giderdiği belirtildi.

Yetkililer, söz konusu yatırımın adliyeye ve ilçeye önemli katkı sağladığını ifade ederek, projeye verdikleri desteklerden dolayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve Milletvekili Orhan Kırcalı'ya teşekkür etti.

