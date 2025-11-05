Bafra’da OSB’leri Birleştirecek Kızılırmak Köprüsü Hızla Yükseliyor

Bafra’da stratejik köprü inşaatı sürüyor

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Bafra ilçesinde Kızılırmak üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı süren köprü inşaatında incelemelerde bulundu. Tamamlandığında Bafra Sera ile Karma Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) arasındaki ulaşımı doğrudan sağlayacak köprünün, bölgenin ekonomik ve lojistik yapısına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri

DSİ tarafından yürütülen proje, toplam 651 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçiriliyor. Proje kapsamında 1 adet köprü inşa edilecek; ayrıca 4 bin 500 metre yatak tanzimi, çift taraflı harçlı pere ve harçlı kargir duvar imalatları devam ediyor. Hedef, Sera ve Karma OSB’lerin Kolay yolu üzerinden doğrudan birbirine bağlanarak ulaşım sürelerini kısaltmak ve çevre mahalle yollarındaki trafik yükünü azaltmak.

Vali Orhan Tavlı, incelemede yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Köprü tamamlandığında Sera ve Karma OSB’ye giriş-çıkışlar Kolay yolu üzerinden yapılacak. Böylece her iki OSB’ye ulaşım hızlanacak, çevre mahalle yollarındaki trafik yükü önemli ölçüde azalacak. Bu proje sadece sanayi bölgelerimizin değil, Bafra’nın genel ulaşım altyapısının da güçlenmesini sağlayacak". Tavlı, projenin kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiğini ve çalışmalarda emeği geçen kurumlara teşekkür etti.

Teknik ayrıntılar ve tamamlanan imalatlar

Köprü, öngermeli prefabrik kirişli sistemle projelendirildi ve 221,5 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde olacak. Taşıyıcı sistem kazıklı temel üzerine oturtulurken, zemin etütleri kapsamında 40 metre derinliğinde 4 adet (toplam 160 metre) sondaj yapıldı. Ayrıca 21,3 metre uzunluğunda 48 adet ve 26 metre uzunluğunda 84 adet olmak üzere toplam 132 fore kazık imalatı tamamlandı.

Köprü dışında gerçekleştirilen çalışmalarda ise sol sahilde 4 bin 200 metre, sağ sahilde 4 bin 300 metre şev taraması ve sedde imalatı; 1 bin 800 metre yatak tanzimi; 1 bin 550 metre harçlı kargir duvar temel betonu; 1 bin 200 metre harçlı pere ve 2 bin 100 metre istifli topuk imalatı tamamlandı.

İnceleme heyeti

İnceleme programında Vali Orhan Tavlı’ya; Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, Bafra Karma OSB Müdürü İsmail Hakkı Koç, Bafra TDİ Sera OSB Müdürü Hamit Bozer ve iş insanları eşlik etti.

