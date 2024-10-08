Bafra'da 'Yakup Durmuş Müze Evi' Eski Eşyalarla Dolu

Bafra'da Tarihi Eloğusu: 'Yakup Durmuş Müze Evi'

Samsun'un Bafra ilçesinde 71 yaşındaki Sabri Durmuş, yıllar içerisinde topladığı 5 bine yakın eski eşyayı, babasının anısına 'Yakup Durmuş Müze Evi''nde sergiliyor.

Bir Birikim Yolculuğu

Sabri Durmuş, 45 yıl önce aile büyüklerinden kalan antikaların birikimini yaptı. Emekli olduktan sonra, eski atölyesini müze haline getirmeye karar vererek 'Yakup Durmuş Müze Evi' olarak yeniden düzenledi. Burada, el lambaları, mutfak eşyaları, daktilolar, tarım aletleri ve eski radyo ve televizyonlar gibi birçok nostaljik obje sergileniyor.

Geçmişin İzleri

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1968 yılında kurduğu mermer atölyesini 2000 yılına kadar sürdürdüğünü belirtti. Babasının antika eşyalara olan ilgisi hakkında, "Eşyaların hatıraları ve yaşanmışlıkları var. 200-300 yıllık objeler de dahil olmak üzere, 45 yıllık birikimimiz 5 bini buldu," dedi.

Ücretsiz Ziyaret ve Gelecek Nesillere Aktarma

Sabri Durmuş, müzeyi ziyaret edenlerden aldığı geri dönüşlerin kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "Yurt dışından öğrenci ve öğretmenlerimizi buraya davet ediyoruz. Müze herhangi bir ücret talep etmiyor, burada sadece babamın isminin yaşamasını istiyoruz," diye ekledi.

Ayrıca, komşularının eski eşyalarını da müzeye getirerek, gelecek kuşaklara aktarabilmek için bakım yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sabri Durmuş, yıllardır topladığı eski eşyaları, babasının adını verdiği "Yakup Durmuş Müze Evi"nde meraklılarıyla buluşturuyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sabri Durmuş, yıllardır topladığı eski eşyaları, babasının adını verdiği "Yakup Durmuş Müze Evi"nde meraklılarıyla buluşturuyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sabri Durmuş, yıllardır topladığı eski eşyaları, babasının adını verdiği "Yakup Durmuş Müze Evi"nde meraklılarıyla buluşturuyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sabri Durmuş, yıllardır topladığı eski eşyaları, babasının adını verdiği "Yakup Durmuş Müze Evi"nde meraklılarıyla buluşturuyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Sabri Durmuş, yıllardır topladığı eski eşyaları, babasının adını verdiği "Yakup Durmuş Müze Evi"nde meraklılarıyla buluşturuyor.