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Bafra'da Yükümlülerin El Sanatları Sergisi Açıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, yükümlülerin el sanatları sergisi gerçekleştirildi. Katılımcılar toplum hizmetine duyarlı projeleri destekliyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 12:08
Bafra'da Yükümlülerin El Sanatları Sergisi Açıldı

Bafra'da Yükümlülerin El Sanatları Sergisi

Samsun'un Bafra ilçesinde, el sanatları ve ahşap boyama eğitimi alan yükümlülerin ürettiği eserler sergilendi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, 23 yükümlü için düzenlenen kurslarda hazırlanan eserlerin sergisi açılışında, bu tür çalışmalarla yükümlüleri topluma kazandırmayı ve suçtan uzak tutmayı amaçladıklarını belirtti. Aksoy, "Kurslar sayesinde 6'sı kadın toplamda 23 yükümlü, eserlerinin oluşmasında katkı sağladı. Sergimizde ahşap ve polyester ağırlıklı, değişik tekniklerle üretilen eserler yer alıyor, beğeneceğinizi umuyorum," dedi.

Bafra Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy ise, "Sergi, toplumsal dayanışmanın örneklerinden biridir. Bu projeler toplumu güçlendirirken birlik ve beraberliği daha da pekiştirecektir," ifadelerini kullandı.

Kızılay Samsun İl Başkanı Onur Çoban, hükümlü aileleri ve denetimli serbestlik kurumlarıyla birlikte yürüttükleri sosyal projeler hakkında bilgi vererek, dezavantajlı aileler ve afetzedelere destek olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Açılışta, yükümlülerin eserlerinin sergilendiği alanla birlikte, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay Bafra Şubesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Kızılay Butik'in açılışı da gerçekleştirildi.

Açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değirmenci, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı, Bafra Müftüsü İbrahim Memiş, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde el sanatları ve ahşap boyama eğitimi verilen yükümlülerin hazırladığı...

Samsun'un Bafra ilçesinde el sanatları ve ahşap boyama eğitimi verilen yükümlülerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde el sanatları ve ahşap boyama eğitimi verilen yükümlülerin hazırladığı...

Samsun'un Bafra ilçesinde el sanatları ve ahşap boyama eğitimi verilen yükümlülerin hazırladığı ürünler sergilendi.

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