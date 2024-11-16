Bafra Ovası'nda Pırasa Rekoltesi 18 Bin Ton Olacak

Bafra Ovası'nda Pırasada Beklentiler Yüksek

Samsun'un Bafra ilçesinde, bu yıl pırasanın hasadına start verildi. Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Bafra Ovası'nda bu yıl toplam 155 bin dekar alanda yazlık ve kışlık sebze ekimi yapıldığını duyurdu.

Kışlık Sebzede Önemli Ekim

Aşçı, kışlık sebze ekiminin 80 bin dekarlık bir alanda gerçekleştiğine dikkat çekti. Kendisinin ifade ettiğine göre, 4 bin 500 dekar alana ekilen pırasadan, dönüm başına ortalama 4 ton verim alınması bekleniyor. Toplamda, Ovada yaklaşık 18 bin ton pırasanın rekolte edilmesi ön görülüyor. Çiftçilerin pırasayı komisyonculara 16 ila 18 lira arasında sattığı, pazarda ise 20 ila 25 lira arasında fiyatlandığı bildirildi.

Pırasanın Dağıtım Ağı Genişliyor

Hasat edilen pırasaların genellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Konya, Ankara ve Amasya gibi illere gönderildiğini vurgulayan Aşçı, Rusya’ya ihracat yapan firmaların da var olduğuna dikkat çekti.

Fiyat Artışına Sel ve Zararlar Etki Etti

Sebze fiyatlarının yükselmesine neden olan başka etkenlere de değinen Aşçı, Ağustos ayında bir, Eylül ayında ise iki kez yaşanan sel felaketinin ekim alanlarına büyük zarar verdiğini belirtti. Bu durumun, mahsulde rekolte düşüşüne neden olduğunu ve dolayısıyla fiyatların artmasına sebep olduğunu ifade etti.

Tarım Destekleri ve Üretici Görüşleri

Bafra Ovası'nın Türkiye'nin kışlık sebze üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aşçı, üç yıldır Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çeltik arazilerine ≤yüzde 75 hibe desteği≤ aldıklarını söyledi. Desteklerin tüm ürünler için artırılmasını talep etti.

Sarıkaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan Anıl Ertan ise 5,5 dönüm alanda pırasa üretimi yaptığını belirtti. Ertan, "Haziran ayında diktiğimiz pırasanın hasadına başladık. 2024 yılı zor geçti, ovada su baskınları oldu. Dönüm başına her üründe 20 bin lira gider oluyor," dedi.

Ertan, ürün veriminden memnun olup olmadıklarını sorması üzerine, "Pırasanın geçen yılki satış fiyatı 7,5 lira iken, bu yıl iki katına çıkarak fiyatı 15 lira oldu ancak o yıl işçi yevmiyeleri 600 lira iken bu yıl 1200 lira oldu," şeklinde yanıtladı.

Tarım işçisi Harbiye Yavuz ise sabah saatlerinde tarlaya girip akşam saatlerinde işlerini tamamladıklarını belirterek, yevmiyelerinden memnun olduklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Bafra ilçesinde üretilen pırasanın hasadına başlandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde üretilen pırasanın hasadına başlandı.