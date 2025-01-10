Bafra Ovası'nda Su Baskınlarını Önlemek İçin 22 Mendirek İnşa Edilecek

Bafra Ovası'nda Su Baskınlarına Karşı Önemli Proje

Samsun'un Bafra Ovası'nda meydana gelen su baskınları, tarım arazilerini tehdit ediyordu. Bu sorunu çözmek amacıyla, denizde 90 metre uzunluğunda 22 mendirek inşa edilecek.

Başkan Kılıç'tan Açıklamalar

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Kızılırmak Nehri'nin denize döküldüğü Koşuköy Limanı bölgesinde yaptığı incelemeler sırasında, gelgit olayları nedeniyle deniz suyunun tarım arazilerine dolduğunu vurguladı. Kılıç, bu durumun mahsulde ciddi zararlara yol açtığını belirtti.

Kılıç, mendireklerin inşasıyla birlikte denizin ovaya ulaşımının engelleneceğini açıkladı ve ekledi: "Bu yatırımı DSİ Genel Müdürü ile paylaştık. Önceden planda yer almasına rağmen yatırıma alınmamıştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ile görüşerek durumu ilettik ve bu önemli yatırım Programa alındı."

Yatırım Detayları ve Gelecek Planları

Kılıç, yaklaşık 900 milyon lira tutarındaki yatırımın 450 milyon liralık kısmının bu yıl, kalan bölümünün ise 2026'da gerçekleştirileceğini dile getirdi. "Böylece dalgalar nedeniyle oluşan su baskınlarını engelleyerek Bafra Ovası'ndaki tarım arazilerini korumuş olacağız." dedi.

Ayrıca, kuşaklama kanalından denize giden 2 kilometrelik yeni bir kanal inşa edilmesi gerektiğini vurguladı ve bu konudaki düşüncelerini yetkililere ilettiklerini belirtti. İncelemelerde, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların da katıldığı gözlemlendi.

Samsun'da Bafra Ovası'nda su baskınlarını önlemek amacıyla denizde 90 metre uzunluğunda 22 mendirek yapılacak.

Samsun'da Bafra Ovası'nda su baskınlarını önlemek amacıyla denizde 90 metre uzunluğunda 22 mendirek yapılacak.