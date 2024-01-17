Bağ-Kur ile SSK emeklisine gelen ek zam sonrası yeni maaş tablosu belli oldu: İşte yüzde 5 ek zamdan sonra emekli maaşları

SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapıldı. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira oldu. Emeklilerin merakla beklediği müjdeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu farkın yarattığı rahatsızlığı gördüğümüz için, yeni bir adım atıyoruz. SSK ve Bağ-kur emeklsinin 6 aylık artış oranı 42,6'ya yükseliyor." dedi.

Memur emeklileri, 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 49,25 SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 37,57 oranında zam görmüştü. Bu durumda ortaya çıkan farkı gidermek için hazırlanan çalışma, Kabine'de nihai karara bağlandı.

Erdoğan, emeklilerin yıllık maaş artışının Temmuz ayında eşit olacağını duyurdu. Erdoğan, "Temmuz ayındaki artışla birlikte, emeklilerimizin hepsi aynı oranda maaş artışına kavuşacaktır. Yani memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan, tüm emeklilerin yıllık maaş artışı Temmuz'da eşitlenecektir." ifadelerini kullandı.





EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı yüzde 33,33 artışla 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı.

Yüzde 42,6 artış oranıyla birlikte ise maaşlar şöyle değişti:

7 bin 750 TL emekli aylığı alan bir kişi 11.051 TL alacak.

10 bin TL emekli aylığı alan bir kişi 14.260 TL alacak.

13 bin 500 TL emekli aylığı olan bir kişinin yeni aylığı 17.825 olacak.

15 bin TL emekli aylığı olan bir kişinin aylığı 21.390'a yükselecek.

17 bin 500 TL emekli aylığı olan bir emeklinin aylığı yeni artış oranıyla birlikte 24 bin 955 TL olacak.

Bu hesaplamalar temel maaş üzerinden yapılmıştır. Ek ödemeler bu hesaplamalara katılmamıştır.

ÖLÜM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Ölüm aylığı alanların maaşları, oranlara göre tekrar belirlenecek. Mesela, en düşük emekli aylığı 10 bin TL olduysa, vefat eden eşinin aylığının yüzde 50'sini alan kişi 5 bin TL alacak. Vefat eden kişinin çocuğu ise aylığın yüzde 25'ini alacak ve 2 bin 500 TL kazanacak.