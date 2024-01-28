Bağ-Kur primi 7 bin 200 güne düşecek mi? Bakan Işıkhan’dan son dakika müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Bağ-Kur'lulara Müjde: Prim Gün Sayısı Düşüyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik son dakika açıklamasını yaptı. Bu düzenleme ile ilgili olarak yapılan çalışmaların devam ettiğini belirten Işıkhan, "Bağ-Kurluların beklentisini saygıyla karşılıyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 binden 7200 güne düşürülmesi konusunda da seçim öncesi verilen vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Kesinlikle hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaadimizi de yerine getireceğiz." dedi.





Bağ-Kur'luların Erken Emeklilik Beklentisi Devam Ediyor!

Bakan Işıkhan, sosyal medyada dolaşan ve asgari ücretteki 2 liranın çalışanları bir üst vergi dilimine daha erken taşımayı amaçladığına dair iddiaları da yanıtladı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmadığını vurgulayan Işıkhan, ücreti asgari ücretin üstünde olanların da asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinden hem damga hem de gelir vergisinden muaf tutulduğunu belirtti.

Bu önemli gelişme ile birlikte, Bağ-Kur'luların emeklilik için ödemesi gereken prim gün sayısının düşürülmesi, birçok kişinin erken emeklilik hayalini gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.