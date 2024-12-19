Bağcılar'da 182 Kız Öğrenci Hafızlık Eğitiminin İcazet Belgelerini Aldı

182 Kız Öğrenci Hafızlık Eğitimini Tamamladı

Bağcılar'da hafızlık eğitimini tamamlayan 182 kız öğrenci, icazet belgelerini bir törenle aldı. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Göztepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Eğitimde Öne Çıkan İsimler

Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, kurumun Kur'an'a hizmet ve hafızlık eğitimine olan bağlılığını vurgulayarak, Hazreti Peygamber'in sünneti doğrultusunda hafızlar yetiştirdiklerini belirtti.

Kayıtlı Mesajlar ve Teşekkürler

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Kur'an-ı Kerim okumanın iki önemli etkisi olduğunu vurguladı; bunlardan birinin okunduğu anda huşu hissi yarattığını, diğerinin ise bu etkinin hayat boyu devam ettiğini ifade etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, hafız olan öğrencileri tebrik ederek, "Örnek kimliğinizle İslam'ın yayılmasına vesile olan bireyler olabilmeyi yüce Allah hepinize nasip eylesin inşallah." temennisinde bulundu.

Hocalara ve Ailelere Teşekkür

Özdemir, hafız olma sürecinde emek veren hocalar ile çocuklarını destekleyen anne-babalara da teşekkür ederek, "Biz de her zaman İslam'ın yaygınlaştırılması noktasındaki kurumların yanında olan ve her daim elini taşın altına koyan belediyecilik anlayışı gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ku'r'an'a Hizmet Yolu

İlçe Müftüsü Ömer Kayhan, hafız kelimesinin "koruyan" anlamına geldiğini belirterek, öğrencilere, "Siz de hafızlığınızı son nefesinize kadar koruyacak ve taşıyacaksınız. İslam'ın nurunu size bakanlar anlayacak ve siz etrafınıza ışık saçacaksınız." diyerek seslendi.

Başarı Belgeleri ve Ödüller

Konuşmaların ardından, Kirazlı Kız Kur'an Kursu, Hz. Osman Kız Kur'an Kursu, Bilal-i Habeşi Kur'an Kursu, İbrahim Ethem Kız Kur'an Kursu, Yeşilbağ Ulu Camii Kız Kur'an Kursu ve Seyit Çavuş Kur'an Kursu'nu başarıyla tamamlayan 182 kız öğrenciye icazet belgeleri ve ödülleri takdim edildi.

Bağcılar'da hafızlık eğitimini tamamlayan 182 kız öğrenci, icazet belgelerini törenle aldı. Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut (sol 4), Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun (sol 6), Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir (sol 8) ve Bağcılar İlçe Müftüsü Ömer Kayhan (sağ 8) katıldı.

Bağcılar'da hafızlık eğitimini tamamlayan 182 kız öğrenci, icazet belgelerini törenle aldı. Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut (sol 4), Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun (sol 6), Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir (sol 8) ve Bağcılar İlçe Müftüsü Ömer Kayhan (sağ 8) katıldı.