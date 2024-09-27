Bağcılar'da Cinayet Davası: Sanık Hakim Karşısında

Bağcılar'daki Cinayet Davası Başladı

Bağcılar'da 4 ay önce, alacak anlaşmazlığı nedeniyle Gökhan Göktaş'ın hayatını kaybetmesine sebep olduğu iddia edilen sanık Furkan Gök, mahkeme önüne çıktı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, sanık Furkan Gök, müştekiler ve tanıklar dinlendi.

Mahkemeye Katılanlar

Davada, maktul Gökhan Göktaş'ın ailesi; baba Fehmi Göktaş, anne Nurten Göktaş ve eş Gizem Göktaş'ın yanı sıra taraf avukatları da yer aldı.

Sanığın İfadeleri

Sanık Furkan Gök, Gökhan Göktaş'ı kuzeni Eyüp Göktaş aracılığıyla tanıdığını belirtti. Olaydan bir yıl önce, 400 bin liraya araç satın aldığını ancak aracı kendi üzerine almadığını ifade etti. Gök, aylık kira bedelini Göktaş'ın hesabına gönderdiğini, ancak Göktaş'ın parayı plaka sahibi işletmeye iletmediğini iddia etti.

Gök, olayı konuşmak için Göktaş ile birçok kez iletişime geçmeye çalıştığını, Gökhan ile son yaptığı görüşmesinde karşılık olarak hakaretler duyduğunu anlattı.

Olay Anı

Sanık, olay anında Gökhan Göktaş'ın beline elini attığını ve bu durumda alkol etkisiyle üzerindeki silahı çekip düşmanın ayaklarına doğru 3 el ateş ettiğini söyledi. Gök, Göktaş'ın yere düşmesinin ardından olay yerinden uzaklaşmadığını, pişman olduğunu ve özür dilediğini belirtti.

Maktulün Eşinin İfadeleri

Maktulün eşi Gizem Göktaş, Gök'ün eşinden alacaklı olduğu bilgisine sahip olduğunu, fakat eşinin bu meseleleri kendisine açıkladığını ifade etti. Göktaş, eşinin, vefatından 3 gün önce kendisine tehditler aldığını söylediğini aktardı.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanık Furkan Gök'ün tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın Gökhan Göktaş'a 500 bin lira borcu olduğu ve olayın detaylarıyla ilgili tartışma sırasında Gök'ün, Göktaş'a hedef alarak 3 el ateş ettiği belirtildi. Sanık Furkan Gök için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep ediliyor.