Bağcılar'da Devir Teslim Töreni: Yasin Yıldız Göreve Başladı

Bağcılar'da Devir Teslim Töreni Düzenlendi

Bağcılar Belediyesinde gerçekleştirilen devir teslim töreni, yeni belediye başkanı Yasin Yıldız'ın Abdullah Özdemir'den görevi devralmasıyla sona erdi. Tören, Bağcılar Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirildi ve geniş bir katılımcı kitlesi yer aldı.

Katılımcılar ve Açılış Konuşmaları

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, meclis üyeleri, birim müdürleri ve teşkilat mensupları katıldı. Konuşmasında, yeni bir heyecan ve enerjinin doğduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Görevi adeta bir nöbet değişimi gibi görürüz. Bir bayrak koşusu gibi, birimizin bir noktaya kadar götürdüğü bayrağı, bir başka kardeşimiz alır ve hedefe ulaştırmak üzere yoluna devam eder," ifadelerini kullandı.

Özdemir'den Teşekkür ve Vaatler

Görevi Yıldız'a devreden Abdullah Özdemir, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, "3 yıllık sürede kentsel dönüşümden kütüphanelerimize, yeşil alanlarımızdan sosyal tesislerimize birçok eser kazandırdık. Seçimde birçok vaatte bulundum ve bunlardan bir kısmını gerçekleştirdim. Yasin kardeşimiz de inşallah verdiğimiz vaatlerin hepsini gerçekleştirecek," dedi.

Yeni Başkan Yıldız'ın Açıklamaları

Yasin Yıldız, İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Bağcılar'ın sorumluluğunun büyük olduğuna vurgu yaparak, "Abdullah Özdemir gibi halkın gönlünde yer etmiş bir isimden görevi devralmak büyük bir sorumluluk. Bayrağı daha ileriye taşımak için gayret göstereceğim," diye belirtti.

Cumhurbaşkanı ile Görüşme

Devir teslim töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Yıldız, Erdoğan'ın tüm Bağcılarlılara selamını iletti. Törenin ardından, yeni başkan Yıldız ile belediye binasının girişine gelen Özdemir, belediye çalışanlarıyla vedalaştı.

Seçim Süreci

Bağcılar Belediye Meclisi'nde, mevcut belediye başkanı Özdemir'in AK Parti İl Başkanlığına aday olmak için görevden ayrılmasının ardından yapılan seçimde, Yasin Yıldız 30 oy alarak Bağcılar Belediye Başkanı oldu.