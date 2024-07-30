Bağcılar'da Elektrik Kesintisi Nedeniyle Esnaf Tramvay Yolunu Kestiler

Bağcılar'daki Elektrik Kesintisi Protestosu

Son günlerde Bağcılar'da aralıklarla yaşanan elektrik kesintileri, bölgede bulunan esnafı protesto eylemine sürükledi. İş yeri sahipleri, tramvay yolunu masa ve sandalyelerle kapatarak dikkat çekmeye çalıştılar.

Kesintilerin Süregeldiği Merkez Mahallesi

Bağcılar, Merkez Mahallesi'nde 969. sokakta, beş gün önce başlayan elektrik kesintileri, sokaktaki iş yerlerini olumsuz etkiledi. Elektriklerin kesilmesi sonucu 10'dan fazla dükkan sahibi, ürünlerinin bozulması nedeniyle akşamları dükkanlarında nöbet tutmaya başladı.

Esnafın Tepkisi

Olay yerinde toplanan esnaf, tramvayın geçiş yolu olan sokağa masa ve sandalyeler koyarak, tramvayın önünü kapattı. Kendilerine uyarıda bulunmaya gelen polis ekipleri, izinsiz gösteri yaptıkları için esnafı bilgilendirdi. Bunun üzerine iş yeri sahipleri, masalarını ve sandalyelerini kaldırmak zorunda kaldılar.

Market sahibi Sevim Aydın, yaşadığı mağduriyetleri anlatarak, "Dondurma dolabına dört defa buz taşıdık. Elektrik kesintisinden dolayı dükkânımda üç gündür beklemek zorunda kaldım. Yetkililere bildirip yardım talep etmemize rağmen yanıt alamadık," dedi.

Ürünleri bozulan diğer bir esnaf Bekir Kaya ise, "Elektrik akımım tamamen kesildi, tüm dondurmalarım bozuldu. Yetkililer sürekli elektrik kesintisinin geçici olduğunu söylüyor,” diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

"Artık bu duruma dikkat çekmek için eylem yapma gereği hissettik. Yetkililer kesintilere ilişkin herhangi bir bilgi vermiyor. Bizimse daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı," diyerek durumu özetledi.