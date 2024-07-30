Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bağcılar'da Elektrik Kesintisi Nedeniyle Esnaf Tramvay Yolunu Kestiler

Bağcılar'da yaşanan elektrik kesintisi, esnafı eyleme zorladı. İş yerleri ürün kaybı yaşadı ve tramvay yolunu kapattılar.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:12
Bağcılar'da Elektrik Kesintisi Nedeniyle Esnaf Tramvay Yolunu Kestiler

Bağcılar'daki Elektrik Kesintisi Protestosu

Son günlerde Bağcılar'da aralıklarla yaşanan elektrik kesintileri, bölgede bulunan esnafı protesto eylemine sürükledi. İş yeri sahipleri, tramvay yolunu masa ve sandalyelerle kapatarak dikkat çekmeye çalıştılar.

Kesintilerin Süregeldiği Merkez Mahallesi

Bağcılar, Merkez Mahallesi'nde 969. sokakta, beş gün önce başlayan elektrik kesintileri, sokaktaki iş yerlerini olumsuz etkiledi. Elektriklerin kesilmesi sonucu 10'dan fazla dükkan sahibi, ürünlerinin bozulması nedeniyle akşamları dükkanlarında nöbet tutmaya başladı.

Esnafın Tepkisi

Olay yerinde toplanan esnaf, tramvayın geçiş yolu olan sokağa masa ve sandalyeler koyarak, tramvayın önünü kapattı. Kendilerine uyarıda bulunmaya gelen polis ekipleri, izinsiz gösteri yaptıkları için esnafı bilgilendirdi. Bunun üzerine iş yeri sahipleri, masalarını ve sandalyelerini kaldırmak zorunda kaldılar.

Anlaşılan Olarak, Elektrik Kesintileri Yeterince Bilgilendirilmiyor

Market sahibi Sevim Aydın, yaşadığı mağduriyetleri anlatarak, "Dondurma dolabına dört defa buz taşıdık. Elektrik kesintisinden dolayı dükkânımda üç gündür beklemek zorunda kaldım. Yetkililere bildirip yardım talep etmemize rağmen yanıt alamadık," dedi.

Ürünleri bozulan diğer bir esnaf Bekir Kaya ise, "Elektrik akımım tamamen kesildi, tüm dondurmalarım bozuldu. Yetkililer sürekli elektrik kesintisinin geçici olduğunu söylüyor,” diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

"Artık bu duruma dikkat çekmek için eylem yapma gereği hissettik. Yetkililer kesintilere ilişkin herhangi bir bilgi vermiyor. Bizimse daha fazla dayanacak gücümüz kalmadı," diyerek durumu özetledi.

İLGİLİ HABERLER

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar