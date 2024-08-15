Bağcılar'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Bağcılar'da Üzücü Bir Olay

Bağcılar'da, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen trajik bir olayda, İsa Ç. isimli şüpheli, tartıştığı eşi Kıymet Ç.'yi bıçaklayarak hayatına son verdi.

Olayın Gelişimi

Dün akşam saatlerinde evlerinde yaşanan yoğun bir tartışmanın ardından, İsa Ç., bıçakla Kıymet Ç.'ye saldırdı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Kıymet Ç., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Süreç Başladı

Olay sonrasında İsa Ç., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen İsa Ç., savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Ceza Nedir?

İsa Ç., ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu üzücü olay, toplumda kadına yönelik şiddeti bir kez daha gündeme getirdi.