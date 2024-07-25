Bağcılar'da Eski Eşini Vuran Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde eski eşini silahla yaralayan zanlı Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.K, eski eşi C.T'nin bulunduğu sokağa gelerek aralarında tartışma başladı.
Tartışmanın Sonucu Şiddet
Tartışma esnasında Y.K, C.T'yi darbederek silahla yaraladı ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Kadının Durumu
Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından C.T, hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Zanlının Tutuklanması
Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y.K, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Güvenlik Kamerası Görüntüleri
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Y.K'nın C.T'yi darbettikten sonra tabancayla vurduğu anlar kaydedildi.