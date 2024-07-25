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Bağcılar'da Eski Eşini Vuran Zanlı Tutuklandı

İstanbul Bağcılar'da eski eşini silahla yaralayan Y.K tutuklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 21:11
Bağcılar'da Eski Eşini Vuran Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde eski eşini silahla yaralayan zanlı Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 100. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Y.K, eski eşi C.T'nin bulunduğu sokağa gelerek aralarında tartışma başladı.

Tartışmanın Sonucu Şiddet

Tartışma esnasında Y.K, C.T'yi darbederek silahla yaraladı ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Kadının Durumu

Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından C.T, hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Zanlının Tutuklanması

Polis ekipleri tarafından yakalanan Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y.K, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Y.K'nın C.T'yi darbettikten sonra tabancayla vurduğu anlar kaydedildi.

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