Bağcılar'da güvenlikli site soygunu: 750 bin TL'lik mücevher çalındı

Bağcılar'da güvenlikli sitede 750 bin lira değerinde mücevher çalındı

Gaziosmanpaşa'da hedef haline gelip Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'ndeki güvenlikli site'ye taşınan Fatma Yılmaz'ın evine giren 3 kadın şüpheli, evdeki altın ve mücevherleri alarak kayıplara karıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Habere göre, Geçtiğimiz Pazartesi günü siteden içeri giren kimliği belirsiz 3 kadın, asansöre binerek üst katlara çıktı ve Fatma Yılmaz'a ait dairenin kapısını açtı. Şüpheliler evde arama yapıp buldukları yaklaşık 750 bin lira değerindeki altın ve mücevherleri çaldı. İçeride yaklaşık bir buçuk saat kaldıkları belirtilen şüpheliler, kapıyı kapatıp geldikleri gibi yürüyerek siteden ayrıldı. Olay anları sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İhbar ve soruşturma

Saat 01.30 civarında eve gelen kızı Tuğba Yılmaz, evdeki dağınıklığı ve mücevherlerin eksikliğini fark edip polis ekiplerine haber verdi. Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaparken, anne ve kızın şikayeti üzerine emniyet güçleri şüphelileri aramaya başladı. Şüphelilerin siteye girip çıktığı anlar güvenlik kamerasında kayıtlıdır.

Olayla ilgili konuşan Fatma Yılmaz şunları söyledi:

"Kızım, ben çoğunlukla bu evde kalıyoruz. Kızım işe gitmişti. Gece 01.30 sıralarında işten döndü. Evin kapısını normal şekilde açıp geldi. İçeri girip yatak odasına doğru giderken bir şeylerin dağınık olduğunu görüyor. Evde kedilerimiz var. ‘Acaba kedilerimiz mi yaptı?’ diye düşünürken her şeyin yerde olduğunu kutuları, zarfları, ve bir bıçağı yerde gördüğünde bir şeyler olduğunu anlıyor. Hemen polis ekiplerini arıyor ve geliyorlar. Bunlar kapıyı da çekip gitmişler. Bir buçuk saat evimizde kalmışlar. Her tarafı darmadağın etmişler. Saat 16.00 gibi gelmişler. 17.30 gibi çıkmışlar. Bir buçuk saat evde kalmışlar. Kızımın mücevherlerini çalmışlar. Altın takılarımızı çalmışlar. 750 bin lira civarında zararımız var. Eşya olarak hiçbir şeye dokunmamışlar. Altın ve mücevherleri almışlar. Hemen polise haber verdik. Olay yeri inceleme geldi. Biz de şikayetçi olduk"

Daha önce de evine hırsız girip altınlarının alındığını ve faillerin yakalandığını belirten Yılmaz, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Daha önce de evime girip evimden altınlarımı almışlardı. Çok yüklü bir zararım vardı. Onlar ceza yedi. Gaziosmanpaşa’da olmuştu. Kızımın emeklerini çaldılar. Çok üzgünüm. Bizler çok üzgünüz. Allah’ından bulsunlar. Tez zamanda yakalanmalarını ve kızımın mücevherlerini kızıma verilmesini istiyorum. Doğum gününde kızıma aldığım hediyeler vardı. Ben geldiğimde kızım ‘Anne, her şeyim gitmiş. Takacak hiçbir şeyim kalmamış’ dedi. Bana doğum günümde aldığı hediyeyi getirdim. Ona ‘Al bunları sen tak. İstemiyorum’ dedim. İnşallah bir an önce yakalanırlar. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın"

Emniyet güçlerinin soruşturması devam ediyor; güvenlik kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri üzerinden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

