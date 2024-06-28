Bağcılar'da İHH, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti!

Bağcılar'da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) İstoç Temsilciliği öncülüğünde, İstoç Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Cuma namazının ardından gerçekleştirilen organizasyonda, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Etkinlikte Filistin'e Destek Sloganları Yankılandı
İHH İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte, Filistin'e destek mesajları içeren pankartlar açıldı ve "Nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları atıldı. Katılımcılar, İsrail'in saldırılarına karşı birlikte seslerini yükseltti.