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Bağcılar'da İşçi Konteynerinde Yangın Söndürüldü

Bağcılar'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı, nedenleri araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 21:06
Bağcılar'da İşçi Konteynerinde Yangın Söndürüldü

Yangın Kontrol Altına Alındı

Bağcılar'ın Demirkapı Mahallesi'nde, inşaat alanında bulunan 3 katlı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla söndürüldü. Yangının nedeni henüz açıklanmadı.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İşçilerin ilk anlarında durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, AFAD ekipleri de tedbir amacıyla bölgeye gönderildi. Yangının, konteynerin arka kısmında bulunan trafoya sıçrama riski nedeniyle, elektrik ekipleri de alandaki enerjiyi kesti.

Soğutma Çalışmaları Sürüyor

İtfaiye ekiplerinin hem içeriden hem de dışarıdan yaptığı müdahale ile yangın lokasyonu kontrol altına alındı. Şu anda ekiplerin yaptığı soğutma çalışmaları devam ederken, olayın çıkış nedeni ile ilgili soruşturmalar sürmektedir.

Bağcılar'da işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bağcılar'da işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bağcılar'da işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bağcılar'da işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.

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