Bağcılar'da İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Çıktı

Bağcılar'da Yangın Paniği

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Demirkapı Mahallesi'nde işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangınla Mücadele Devam Ediyor

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Olay yerine gelen elektrik ekipleri ise, yangının konteynerin arka tarafında bulunan trafoya sıçrama ihtimaline karşı önlemler alıyor.

Gelişmeler için takipte kalın.

Bağcılar'da işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bağcılar'da işçilerin kaldığı 3 katlı konteynerde çıkan yangına müdahale ediliyor.