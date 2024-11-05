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Bağcılar'da Kadın, Hırsızı Cesurca Yakaladı

Bağcılar'da bir kadın, evine giren hırsızlara karşı cesurca mücadele etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 17:57
Bağcılar'da Kadın, Hırsızı Cesurca Yakaladı

Bağcılar'da Cesur Kadın Hırsızı Yakaladı

Bağcılar'da, evine giren iki kadın hırsızı yakalamak için büyük bir cesaret gösteren Melek Yavuz, apartmanın girişinde bir hırsızı yere düşürerek yakaladı.

Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yavuz, evinin kapısından içeri giren iki kadın hırsızla karşılaştı. Hırsızlardan birinin evdeki çantayı alarak kaçması üzerine Yavuz, merdivenden aşağıya inen hırsızla boğuşmaya başladı ve çantayı geri aldı.

Hırsızı Yakalama Aşaması

Hırsızın elinden kaçmasının ardından Yavuz, apartmanın kapısının önünde hırsızı yere düşürdü ve daha sonra saçından tutarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Ancak, diğer hırsız bu sırada olay yerinden hızla uzaklaştı.

İtirazlar ve İfadeler

Gözaltına alınan hırsız, darbedildiği gerekçesiyle Yavuz'dan şikayetçi oldu. Eşinin ve kızının evde bulunduğu anda böyle bir olay yaşanması ise Yavuz'un endişelerini artırdı. Eşinin cesaretle hırsızları kovaladığını ifade eden Adil Yavuz, "Eşim, merdivenden yakalamak için üstüne uçtu, bu sırada biraz darbe aldı" dedi.

Polis Ekipleri Olay Yerinde

Polis ekipleri, olayın ardından hızla müdahale ederek hırsızı tutuklayıp karakola götürdü. Yavuz, diğer hırsızın bulunmasını istediklerini belirterek, "Kızım evde tek kalabilirdi, daha kötü şeyler yaşanabilirdi" şeklinde konuştu.

Öte yandan, hırsızların kapıyı kartla açtığı ve ellerinde tehlikeli alet olmadığının özellikle bir şans olduğunu vurgulayan Yavuz, eşinin cesaretinin takdire şayan olduğunu söyledi.

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