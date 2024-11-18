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Bağcılar'da Kaldırımda Yürüyen İki Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Bağcılar'da kaldırımda yürüyen iki kişi, otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 03:25
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 03:25
Bağcılar'da Kaldırımda Yürüyen İki Kişi Silahlı Saldırıya Uğradı

Bağcılar'da Silahlı Saldırı Panik Yarattı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde yürüyen iki kişi, ani bir silahlı saldırıya hedef oldu. Gece saatlerinde gerçekleşen olayda, yolda yürüyen iki bireye bir otomobil içerisinden ateş açıldı.

Yaşanan saldırı sonrası bölgeye hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, sonrasında hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili her türlü detay araştırılmakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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