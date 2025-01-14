Bağcılar'da Kimliği Belirsiz Saldırgan Kız Çocuğunun Ölümüne Neden Oldu

Bağcılar'da evde kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, 5 yaşındaki kardeşi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 01:29
Bağcılar'da Kimliği Belirsiz Saldırgan Kız Çocuğunun Ölümüne Neden Oldu

Bağcılar'da Trajik Olay: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü bir olayda, 12 yaşındaki M.S. isimli kız çocuğunun, evlerine giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Olayda M.S. yaşamını yitirirken, 5 yaşındaki kardeşi A.S. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 1487. Sokak'taki bir evde yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede

Yaralı A.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Öte yandan M.S.'nin cenazesi ise incelemelerin ardından özel bir hastanenin morguna gönderilmiştir.

Olayın ardından fenalaşan anne G.S., evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını ifade etmiştir. Polis ekipleri ise bu trajik olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

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