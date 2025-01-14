Bağcılar'da Kimliği Belirsiz Saldırgan Kız Çocuğunun Ölümüne Neden Oldu

Bağcılar'da Trajik Olay: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü bir olayda, 12 yaşındaki M.S. isimli kız çocuğunun, evlerine giren kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Olayda M.S. yaşamını yitirirken, 5 yaşındaki kardeşi A.S. yaralandı.