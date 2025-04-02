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Bağcılar'da Kimlik Kontrolünde Silahlı Saldırı: Bir Bekçi Ağır Yaralı

Bağcılar'da kimlik kontrolü yapan bekçilere düzenlenen silahlı saldırıda bir bekçi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 07:25
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 07:25
Bağcılar'da Kimlik Kontrolünde Silahlı Saldırı: Bir Bekçi Ağır Yaralı

İstanbul Bağcılar'da Silahlı Saldırı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta gerçekleşen olayda, kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere üç şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı.

Olayın Seyri

Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen saldırıda, bekçilere ateş açıldıktan sonra şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaralı bekçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ve Güvenlik Önlemleri

İhbar üzerine olay yerine intikal eden çok sayıda polis ekibi, sokakta delilleri toplamak amacıyla inceleme yaptı. Olay yerinde yapılan araştırmalarda, arka sokaklarda da çok sayıda boş kovan bulundu.

Kaçan saldırganların eşkalini belirlemek amacıyla polis ekipleri, çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, sokak aralarını ve caddeleri trafiğe kapatarak geniş bir arama çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürü Hastanede

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçinin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye gitti. Ayrıca, şüphelilerin Yüzüncü Yıl Parkı civarında olduğuna dair alınan ihbar üzerine, bölgedeki arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis, çevredeki binaları ve şüphelilerin saklanabilecekleri yerleri tek tek kontrol ederek, saldırganların yakalanması için başlattığı soruşturmayı sürdürmektedir. Saldırganların yakalanması için yapılan çalışmalar çok yönlü bir biçimde devam etmekte.

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