Bağcılar'da Kız Çocuğunun Ölümü: 1 Zanlı Yakalandı

Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesi olayıyla ilgili 1 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:50
Bağcılar'da Kız Çocuğunun Ölümü: 1 Zanlı Yakalandı

Bağcılar'da Şok Olay: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da, bir evde yaşanan trajik olayda 12 yaşındaki kız çocuğu M.S. hayatını kaybetti, kardeşi A.S. ise ağır yaralandı. Olay, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan cinayet üzerine hemen harekete geçerek soruşturma başlattı.

Şüpheli Yakalandı

Olayla ilgili olarak, şüpheli Zekeriya A. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde M.S'nin ailesiyle tanıştıklarını belirtti ve eve elektrik tamiratı için gittiğini, iş tamamlandığında istediği paranın verilmemesi üzerine M.S.'nin kendisine bıçak çektiğini öne sürdü.

Olayın Gelişimi

Bölgeye gelen polis ekipleri, evde yalnız bulunan M.S.'nin yaşamını yitirdiğini, A.S.'nin ise başından ve gözünden yaralandığını tespit etti. Yaralı A.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S'nin cenazesi ise gerekli incelemelerin ardından özel bir hastanenin morguna taşındı.

Olay sonrası fenalaşan çocukların annesi G.S., polislere kimliği belirsiz bir kişinin evlerine girerek çocuklarına taşla saldırdığını ifade etti. Soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Taksici, Müşterilerini Sarhoş Edip Taciz Etti İddiasıyla Gözaltına Alındı
2
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgını: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Bahçeli: Yunanistan'ın Ege'deki Silahlanması Tarihi Bir Yanlıştır
4
Tekfen Filarmoni Orkestrası, Yurt İçinde ve Dışında Dört Konser Veriyor
5
Erzincan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
6
İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler Sanatseverleri Bekliyor
7
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!