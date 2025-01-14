Bağcılar'da Kız Çocuğunun Ölümü: 1 Zanlı Yakalandı

Bağcılar'da Şok Olay: 12 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Bağcılar'da, bir evde yaşanan trajik olayda 12 yaşındaki kız çocuğu M.S. hayatını kaybetti, kardeşi A.S. ise ağır yaralandı. Olay, 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta meydana geldi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan cinayet üzerine hemen harekete geçerek soruşturma başlattı.

Şüpheli Yakalandı

Olayla ilgili olarak, şüpheli Zekeriya A. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde M.S'nin ailesiyle tanıştıklarını belirtti ve eve elektrik tamiratı için gittiğini, iş tamamlandığında istediği paranın verilmemesi üzerine M.S.'nin kendisine bıçak çektiğini öne sürdü.

Olayın Gelişimi

Bölgeye gelen polis ekipleri, evde yalnız bulunan M.S.'nin yaşamını yitirdiğini, A.S.'nin ise başından ve gözünden yaralandığını tespit etti. Yaralı A.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S'nin cenazesi ise gerekli incelemelerin ardından özel bir hastanenin morguna taşındı.

Olay sonrası fenalaşan çocukların annesi G.S., polislere kimliği belirsiz bir kişinin evlerine girerek çocuklarına taşla saldırdığını ifade etti. Soruşturma devam ediyor.