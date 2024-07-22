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Bağcılar'da Kontrolden Çıkan Minibüs Trafik Kazasına Neden Oldu: 7 Yaralı

Bağcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 19:22
Bağcılar'da Kontrolden Çıkan Minibüs Trafik Kazasına Neden Oldu: 7 Yaralı

Bağcılar'daki Trafik Kazası

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen bir minibüs, otomobille çarpıştı. Bu üzücü olayda, 1'i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Sultangazi yönüne seyir halinde olan 34 GC 9197 plakalı minibüs, aniden direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve 34 TF 015 plakalı otomobille çarpıştı.

Ekipler Hızla Olay Yerinde

Olayın ardından, bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kazanın ardından yaralıları kurtarmak için hızlıca harekete geçti. Özellikle itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı ve sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralıların Durumu

Alınan bilgilere göre, kazada yaralanan 7 kişiden birinin durumu ağır. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edildi.

Trafik Akışı Yeniden Sağlandı

Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. Yaralıların kaldırılmasının ardından trafik akışı, araçların yoldan çekilmesiyle tekrar açıldı.

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır...

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır...

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır...

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır...

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır...

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır...

Bağcılar'da, kontrolden çıkan minibüsün karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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