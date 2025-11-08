Bağcılar’da Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi Açıldı

Bağcılar'da 800 m², 250 kişilik Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi 7/24 hizmete açıldı; gençlere ve kitapseverlere modern çalışma alanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 11:54
Bağcılar’da Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi Açıldı

Bağcılar’da Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi hizmete girdi

Bağcılar Belediyesi hizmet binası içinde inşa edilen 250 kişi kapasiteli Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi resmen açıldı. Modern ve konforlu ortamıyla ilçe sakinlerinin kullanımına sunulan kütüphane, 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Tesisin konumu ve geçmişi

Bağcılar Belediyesi, eğitime öncelik veren yatırımları kapsamında belediye başkanlık binasının girişinde, daha önce Zabıta Müdürlüğü olarak kullanılan alanı kütüphane olarak değerlendirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, açılışı Bağcılar Kitap Fuarı'nda (BKF) müjdelemişti ve bir ay sonra tesis hizmete girdi.

Öne çıkan özellikler

Kütüphane, 800 metrekare kapalı alana sahip olup aynı anda 250 kişiye hizmet verebilecek kapasitede tasarlandı. İçerisinde bireysel çalışma alanları, grup çalışma odaları, seminer odası ve yeme-içme alanları bulunuyor. Koleksiyonunda romandan bilimsel araştırmalara kadar çok sayıda kitap yer alıyor.

Nurullah Genç için özel bölüm

Titiz bir çalışmanın ardından açılan etüt merkezi ve kütüphaneye Türkiye’nin önde gelen şairlerinden ve yazarlarından Nurullah Genç’in adı verildi. Kütüphanede Genç için özel bir bölüm oluşturuldu; duvarda "Kelimelerin Üstadı" başlığı altında Nurullah Genç’in hayatı anlatılıyor, fotoğrafı ve "Yağmur" adlı şiirine de yer verildi.

Yetkililerden ve ziyaretçilerden yorumlar

İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız birlikte kütüphaneyi gezdi. Gençlerle sohbet eden Vali Gül, onlara başarılar diledi ve kütüphaneyi beğendiğini belirterek yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

Kaymakam Uçgun, bu tür projelerin halkla buluşturulmasından dolayı memnuniyetini ifade ederek "Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Özdemir ise, "Bilimden sanata edebiyattan tarihe kadar bütün alanlarda bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe, eğitimi yeni nesillere taşıyan en önemli yapılardır. Bu anlamda bu tesis özellikle gençlerimiz için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ın mesajı

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, açılışta şunları söyledi: "Edebiyatımızın seçkin isimlerinden Sayın Nurullah Genç’in ismini taşıyan onuncu kütüphanemizi, gençlerimizin ve tüm kitapseverlerin hizmetine sunduk. Her yönüyle çok güzel bir eğitim yuvası oldu. Özellikle gençlerimiz burada hem ders çalışacak hem de eğitim hayatlarına katkıda bulunacaklar. İnanıyorum ki burası yarınımızın güvencesi olan ilim irfan sahibi gençlerimizin de yetişmesinde önemli bir rol üstlenecek. 7 gün 24 saat açık olacak kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun."

Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi, sessiz çalışma alanları, temiz ortam ve zengin kitap koleksiyonuyla hem eğitim hem de kültür yaşamına yeni bir soluk getiriyor.

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik