Bağcılar’da Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi Açıldı

Bağcılar’da Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi hizmete girdi

Bağcılar Belediyesi hizmet binası içinde inşa edilen 250 kişi kapasiteli Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi resmen açıldı. Modern ve konforlu ortamıyla ilçe sakinlerinin kullanımına sunulan kütüphane, 7 gün 24 saat hizmet verecek.

Tesisin konumu ve geçmişi

Bağcılar Belediyesi, eğitime öncelik veren yatırımları kapsamında belediye başkanlık binasının girişinde, daha önce Zabıta Müdürlüğü olarak kullanılan alanı kütüphane olarak değerlendirdi. Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, açılışı Bağcılar Kitap Fuarı'nda (BKF) müjdelemişti ve bir ay sonra tesis hizmete girdi.

Öne çıkan özellikler

Kütüphane, 800 metrekare kapalı alana sahip olup aynı anda 250 kişiye hizmet verebilecek kapasitede tasarlandı. İçerisinde bireysel çalışma alanları, grup çalışma odaları, seminer odası ve yeme-içme alanları bulunuyor. Koleksiyonunda romandan bilimsel araştırmalara kadar çok sayıda kitap yer alıyor.

Nurullah Genç için özel bölüm

Titiz bir çalışmanın ardından açılan etüt merkezi ve kütüphaneye Türkiye’nin önde gelen şairlerinden ve yazarlarından Nurullah Genç’in adı verildi. Kütüphanede Genç için özel bir bölüm oluşturuldu; duvarda "Kelimelerin Üstadı" başlığı altında Nurullah Genç’in hayatı anlatılıyor, fotoğrafı ve "Yağmur" adlı şiirine de yer verildi.

Yetkililerden ve ziyaretçilerden yorumlar

İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız birlikte kütüphaneyi gezdi. Gençlerle sohbet eden Vali Gül, onlara başarılar diledi ve kütüphaneyi beğendiğini belirterek yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

Kaymakam Uçgun, bu tür projelerin halkla buluşturulmasından dolayı memnuniyetini ifade ederek "Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Özdemir ise, "Bilimden sanata edebiyattan tarihe kadar bütün alanlarda bir milletin hafızasını oluşturan kütüphaneler, geçmişi geleceğe, eğitimi yeni nesillere taşıyan en önemli yapılardır. Bu anlamda bu tesis özellikle gençlerimiz için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Yasin Yıldız’ın mesajı

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, açılışta şunları söyledi: "Edebiyatımızın seçkin isimlerinden Sayın Nurullah Genç’in ismini taşıyan onuncu kütüphanemizi, gençlerimizin ve tüm kitapseverlerin hizmetine sunduk. Her yönüyle çok güzel bir eğitim yuvası oldu. Özellikle gençlerimiz burada hem ders çalışacak hem de eğitim hayatlarına katkıda bulunacaklar. İnanıyorum ki burası yarınımızın güvencesi olan ilim irfan sahibi gençlerimizin de yetişmesinde önemli bir rol üstlenecek. 7 gün 24 saat açık olacak kütüphanemiz ilçemize hayırlı olsun."

Nurullah Genç Etüt Merkezi ve Kütüphanesi, sessiz çalışma alanları, temiz ortam ve zengin kitap koleksiyonuyla hem eğitim hem de kültür yaşamına yeni bir soluk getiriyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI İÇİNDE İNŞA EDİLEN 250 KİŞİ KAPASİTELİ NURULLAH GENÇ ETÜT MERKEZİ VE KÜTÜPHANESİ, HİZMETE AÇILDI. MODERN VE KONFORLU ORTAMIYLA İLÇE SAKİNLERİNİN HİZMETİNE SUNULAN KÜTÜPHANE, 7 GÜN 24 SAAT AÇIK HİZMET VERECEK. BAĞCILAR’A ÖNEMLİ BİR DEĞER KAZANDIRDIKLARINI SÖYLEYEN BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI YASİN YILDIZ, "BURASI YARINIMIZIN GÜVENCESİ OLAN İLİM İRFAN SAHİBİ GENÇLERİMİZİN DE YETİŞMESİNDE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK" DEDİ.